«Как это всё понимать?» – Захарова потребовала от посольства США объяснить заявление о терактах

Посольство США не передавало российской стороне никаких данных о якобы готовящихся терактах в РФ. В связи с этим возникает вопрос, на каком основании американцы делают заявления о террористической угрозе в России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким вопросом обратилась к дипломатической миссии США специальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Посольство США в Москве опубликовало предупреждение для американцев о возможных терактах в России.

Вопрос к посольству США в Москве: а соответсвующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали?

Если нет, то как это всё понимать?», – написала Захарова в соцсетях.

Напомним, сегодня посольство США в РФ опубликовало откровенно провокационное сообщение о «готовящихся терактах в России» и призвало американских граждан готовиться к эвакуации.

Симферополь, Валентин Карамазов

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