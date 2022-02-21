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Понедельник, 21 февраля 2022, 10:17 мск

Новости Крым

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Севастополь обошел Крым по выявляемости коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 1 тысяча 181 новый случай коронавирусной инфекции. Это меньше, чем в Севастополе, где 20 февраля выявлено 1 тысяча 290 вновь заболевших.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 6 крымчан.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 154 тысячи 148 зараженных, жертвами ковида стали 4 тысячи 848 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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