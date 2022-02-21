Крымскую пещеру «Таврида» обещают открыть для туристов в текущем году

В текущем году для туристов в Крыму откроют научный спелео-палеонтологический комплекс «Пещера «Таврида». Об этом сообщил руководитель проекта по созданию научно-образовательного и рекреационного комплекса, старший преподаватель Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

Как уже сообщал «Новый День», летом 2018 года при обследовании территории, по которой собирались проложить трассу «Таврида», в районе поселка Зуя Белогорского района Крыма обнаружили пещеру. Она оказалась самой большой в предгорном Крыму. В пещеры находились следы доисторических животных. При спуске в пещеру и дальнейшем обследовании был случайно обнаружен новый зал с останками животных.

Позже пещерой заинтересовались ученые минералоги и микробиологи Уральского отделения РАН: на стенах обнаружены микроорганизмы (предполагается, что им не менее 5 млн лет).

Первую часть будущего научно-образовательного и рекреационного комплекса пещеры собирались открыть в 2020 году. Но из-за пандемии и по ряду других причин не открыли.

Теперь начало проекта запланировано на начало нового туристического сезона.

«Мы разработали несколько типов экскурсий: для взрослых и детей, студентов и ученых. Продолжительность маршрута составит около 500 метров, экскурсия будет длиться порядка 50-60 минут, – рассказал Самохин. – Группы по 15 человек будут проходить 11 смотровых точек с экспозициями из останков древних животных, горных пород и минералов. Инклюзивная экскурсия также предусмотрена. Комплекс будет принимать до 400 туристов в день».

Сейчас рассматривается возможность сделать в пещере дополненную реальность – 3D-mapping, чтобы при помощи проекции на стены показать, как формировала пещеру вода, как передвигались в этом пространстве древние животные.

Разработчики проекта уверяют, что маршрут будет полностью безопасным: за возможным движением грунтов и камней будут следить маркшейдеры – горные инженеры и техники, а внутри расположат специальные датчики, чтобы мониторить концентрацию газов.

Симферополь, Лиана Макоба

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