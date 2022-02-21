«Подождём вторжения» – США передумали вводить превентивные «адские» санкции против РФ

Пентагон дезавуировал вчерашнее заявление Госдепа о введении санкций против РФ до «вторжения» за поддержание «постоянного кипения» вокруг Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что США всё-таки подождут начала «наступления России на Украину» заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Напомним, накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал в интервью CBS, что Россия ведёт себя непозволительно, поддерживая градус кипения вокруг Украины то на низком, то на высоком уровне. Поэтому США и их союзники введут санкции против Москвы превентивно.

Джон Кирби сегодня отмёл такой подход как неэффективный.

«Если вы наказываете кого-то за то, чего он ещё не сделал, то он может просто пойти и сделать это. Поэтому мы откладываем это и надеемся, что это может повлиять на расчеты Путина», – сказал представитель Пентагона и пригрозил, что «Путину придётся взять на себя вину за все потенциальные жертвы, причиненные Украине в результате вторжения».

Симферополь, Валентин Карамазов

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