В Севастополе продолжает разрушаться популярный пляж Васили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью из-за порывистого ветра на крыши торговых павильонов упали громадные камни. Киоски частично разрушены.

Напомним, что подобные происшествия – не редкость. Пляж Васили – то немногое, что осталось от Васильевской балки. Гибель природного объекта связывают с деятельностью Балаклавского рудоуправления: выброс отвала из карьера уничтожил заросли фисташки, можжевельника и груш, а также спровоцировал обвалы и оползни, достигающие воды.

Например, в середине июля прошлого года огромный валун рухнул на палатку туристов. К счастью, никто не пострадал.

Севастополь, Лиана Макоба

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