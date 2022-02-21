В Крыму внезапно расплодились крокодилы

В Ялте срочно ищут место, где можно было бы размесить несколько десятков корокодилов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в местном крокодиляриуме вылупились 80 кайманов и аллигаторов.

Проблема в том, что, согласно законодательству, на каждого крокодила должно приходиться не менее 10 квадратных метров.

Где взять помещение площадью 800 «квадратов», владельцы крокодиляриума пока не знают. Они готовы продать часть малышей другим зоопаркам, а для остальных срочно ищут помещение.

И надеются, что глава РК Сергей Аксенов поможет ускорить процесс изменения законодательства.

Ялта, Лиана Макоба

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