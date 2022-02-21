В Крыму все-таки назначили министра жилищной политики

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении Никиты Тарасова министром жилищной политики и государственного строительного надзора республики. Документ опубликован на официальном портале крымского правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что Тарасов займет этот пост, глава РК сообщил в своем telegram-канале еще 18 января. Однако соответствующий указ он не подписывал больше месяца, а 3 февраля и вовсе назначил врио министра Ирину Дивинчукову.

Напомним, что Тарасову 33 года, с 23 лет он занимал разные должности в администрации Санкт-Петербурга, а в 2018 году объявился в Крыму в роли начальника управления градостроительства и архитектуры минстроя Крыма, затем занял пост замминистра ведомства.

Симферополь, Олег Яковенко

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