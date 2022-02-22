Крым оказался одним из двух регионов России, чьи бюджетные доходы сократились

Крым остается в пятерке регионов России, получающих самые большие дотации из федерального бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возглавляет список Дагестан, получивший в минувшем году 77,5 млрд рублей. Дале идут Якутия, Чечня, Камчатский край и Крым – на долю этой пятерки приходится более четверти всех федеральных дотаций.

При этом доходы бюджета РК в минувшем году снизились. Аналогичная ситуация отмечается только на Чукотке, в остальных регионах РФ отмечается рост доходной части. И если Чукотка недополучила всего 0,9% дохода по сравнению с 2020 годом, то Крым (впервые с 2014 года) недосчитался 3% или 6,9 млрд рублей.

«Доходы консолидированного бюджета Крыма сократились из-за снижения трансфертов, – пишет РБК со ссылкой на Минфин России. – На их размер повлияли замедление темпов распространения коронавируса, стабилизация экономической ситуации, а также поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета республики опережающими темпами.

Сокращение трансфертов связано со снижением объемов финансирования федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» (в 2021 году они составили 33 млрд рублей против 60,4 млрд рублей в 2020 году). В 2020 году значительная часть трансфертов из федерального бюджета направлялась на автотрассу «Таврида», в то время как в 2021 году расходы на эти цели уже не осуществлялись в связи с окончанием строительства объекта».

В правительстве Крыма подчеркивают что собственные доходы республики выросли: с 61,6 млрд до 79,2 млрд рублей. Но это не позволило компенсировать снижение безвозмездных перечислений Крыму из федерального бюджета на 15% или на 24,5 млрд рублей.

В целом, доходная часть казны республики уменьшилась до 218,1 млрд рублей (64% – это федеральные дотации), расходная часть осталась на уровне 2020 года – 223,5 млрд рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

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