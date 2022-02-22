Заболеваемость коронавирусом в Крыму второй день демонстрирует тенденцию к снижению: за сутки зарегистрировано 1 тысяча 124 новых случая. В Севастополе суточный показатель тоже незначительно снизился – 1 тысяча 136.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 7 крымчан и 7 севастопольцев.
Всего с начала эпидемии на полуострове зафиксировано почти 227,5 тысяч зараженных, жертвами ковида стали тысячи 6 тысяч 930 человек.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube