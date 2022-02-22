Заболеваемость коронавирусом в Крыму второй день демонстрирует тенденцию к снижению

Заболеваемость коронавирусом в Крыму второй день демонстрирует тенденцию к снижению: за сутки зарегистрировано 1 тысяча 124 новых случая. В Севастополе суточный показатель тоже незначительно снизился – 1 тысяча 136.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 7 крымчан и 7 севастопольцев.

Всего с начала эпидемии на полуострове зафиксировано почти 227,5 тысяч зараженных, жертвами ковида стали тысячи 6 тысяч 930 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

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