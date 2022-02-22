Солнце против телевизора: в Крыму до середины марта могут возникать помехи в эфире

Крымчан предупредили о возможных помехах в телерадиоэфире – виновато Солнце.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым с 21 февраля по 16 марта светило в определенное время суток будет занимать позицию позади спутника связи и на одной линии с приемной земной станцией.

«В это время сигналы спутника глушатся более мощными сигналами Солнца. Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и приемной земной станцией длится несколько минут в сутки, – отмечают в ведомстве. – Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

На полуострове кратковременные помехи в эфире могут наблюдаться с 9:48 до 13:05 и длится от нескольких секунд до 15 минут. Если после этого обычная «картинка» не восстановилось, нужно перезагрузить телевизор или приставку, обязательно выключив прибор из розетки.

Симферополь, Лиана Макоба

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