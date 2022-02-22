Севастополь лидирует в России по росту плотности населения

Крым и Севастополь находятся в первой десятке российских регионов по плотности населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидируют ожидаемо Москва и Санкт-Петербург, где на каждый квадратный километр приходится соответственно около 5 тыс и около 4 тыс жителей.

Третье место занимает Севастополь, который стал лидером по росту показателя: плотность населения в городе за год увеличилась на 18% – с 520 человек на «квадрат» до 613.

Крым занимает 9 место, при этом показатель снизился с 73 до 72.

Из регионов Южного федерального округа в ТОПе субъектов РФ по плотности населения кроме Севастополя и Крыма находится еще Краснодарский край (8 место), отмечает telegram-канал «Территория Крым»: там на каждый квадратный километр проживает на 2 – 3 человека больше, чем в Крыму.

Симферополь, Лиана Макоба

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