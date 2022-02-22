В Крым перебрасывают истребители и бомбардировщики

В Крыму пройдут масштабные воздушно-морские учения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для маневров на полуостров переброшены истребители Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25 и фронтовые бомбардировщики Су-24М Южного военного округа (ЮВО).

Кроме того, в Крыму перебазирован вертолетный отряд, включающий транспортно-штурмовые Ми-8 АМТШ, ударные Ми-28 и разведывательно-ударные Ка-52.

Авиатехника примет участие в маневрах, которые будут проходить над Черным море. В ходе учений предстоит отработать совместные действия с авиации и Черноморского флота, уничтожение кораблей вероятного противника, подавление наземных целей, а также поддержку высадки десанта, уточняют «Известия».

Симферополь, Олег Яковенко

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