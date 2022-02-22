Стало известно, как бывшим республикам СССР избежать утраты территорий по примеру Украины

Россия не имеет планов восстанавливать свою государственность в границах Российской империи и признаёт суверенитет бывших республик СССР. Украина стала исключением из правила, потому что её территорию используют третьи страны для создания угрозы безопасности Российской Федерации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сказал Владимир Путин во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Вчера Россия приняла решение признать суверенитет двух народных республик Донбасса. Мы предвидели спекуляции на эту тему, на тему того, что Россия собирается восстановить империю в имперских границах. Это абсолютно не соответствует действительности. После распада СССР Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением взаимодействия со всеми возникшими на постсоветском пространстве государствами. Мы так и намерены действовать дальше в отношении всех наших соседей.

С Украиной другая ситуация, и связано это с тем, что, к сожалению, территория этой страны используется третьими странами для создания угроз в отношении самой России. Дело только в этом!», – объяснил глава российского государства.

Симферополь, Валентин Карамазов

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