«Очередной акт агрессии» – Верховная рада приняла обращение «ко всему миру»

Признание Россией ЛНР и ДНР – это «очередной акт агрессии» против Украины. Российская Федерация должна быть наказана по всей строгости международного права.
С таким обращением ко всем странам и международным организациям выступила Верховная рада Украины.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», за соответствующее заявление проголосовали 336 украинских парламентариев.
«Россия де-факто вышла из Минских соглашений, подписантом которых она является и разрушила переговорный процесс в рамках Трёхсторонней контактной группы по Донбассу», – говорится в документе.
Украинские СМИ уже опубликовали главные пункты из обращения.
«Верховная рада констатирует, что Крым и Донбасс – это Украина, а РФ – агрессор и сторона конфликта.
Украина возлагает на РФ ответственность за ухудшение ситуации на Донбассе.
Призывает мир не признавать «ЛДНР» и воздержаться от шагов, которые могут быть восприняты как их признание.
Поддерживает запрос президента к государствам-членам Совбеза ООН с требованием провести консультации по срочным мерам по снижению напряжения.
Поддерживает обращение президента о созыве срочного расширенного заседания Совбеза ООН.
Призывает правительства иностранных стран осудить решения РФ как незаконные.
Призывает ввести санкции против РФ, Северного потока-2 и отключить РФ от Swift.
Призывает иностранные правительства помочь с укреплением обороноспособности Украины», – приводит главные выдержки из документа украинское издание «Страна.УА».
Симферополь, Валентин Карамазов
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