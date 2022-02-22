«Очередной акт агрессии» – Верховная рада приняла обращение «ко всему миру»

Признание Россией ЛНР и ДНР – это «очередной акт агрессии» против Украины. Российская Федерация должна быть наказана по всей строгости международного права.

С таким обращением ко всем странам и международным организациям выступила Верховная рада Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», за соответствующее заявление проголосовали 336 украинских парламентариев.

«Россия де-факто вышла из Минских соглашений, подписантом которых она является и разрушила переговорный процесс в рамках Трёхсторонней контактной группы по Донбассу», – говорится в документе.

Украинские СМИ уже опубликовали главные пункты из обращения.

«Верховная рада констатирует, что Крым и Донбасс – это Украина, а РФ – агрессор и сторона конфликта.

Украина возлагает на РФ ответственность за ухудшение ситуации на Донбассе.

Призывает мир не признавать «ЛДНР» и воздержаться от шагов, которые могут быть восприняты как их признание.

Поддерживает запрос президента к государствам-членам Совбеза ООН с требованием провести консультации по срочным мерам по снижению напряжения.

Поддерживает обращение президента о созыве срочного расширенного заседания Совбеза ООН.

Призывает правительства иностранных стран осудить решения РФ как незаконные.

Призывает ввести санкции против РФ, Северного потока-2 и отключить РФ от Swift.

Призывает иностранные правительства помочь с укреплением обороноспособности Украины», – приводит главные выдержки из документа украинское издание «Страна.УА».

Симферополь, Валентин Карамазов

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