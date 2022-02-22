В Гааге начались слушания по «крымскому» иску «Нафтогаза Украины» к России

В Арбитражном трибунале при Постоянной палате третейского суда в Гааге начались слушания по иску «Нафтогаза Украины» к России.

Как уже сообщал «Новый День», компания требует компенсацию за потерянную возможность пользоваться своими активами в Крыму.

Украину в процессе представляют сотрудники американской юридической компании Covington & Burling LLP и трое собственных адвокатов.

Напомним, в «Нафтогазе» заявили, что потеряли в Крыму 15 нефтегазовых месторождений, 4 плавучие буровые установки, 1200 км газопровода, более 40 газораспределительных станций, подземные газовые хранилища. И сначала оценили ущерб в 4,9 млрд долларов, потом – в 5,2 млрд, еще позже – в 7 млрд. Сейчас речь идет о более 10 млрд долларов.

Гаага, Платон Ефимчук

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