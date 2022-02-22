ЮБК пообещали новое водохранилище

На Южном берегу Крыма появится дополнительное водохранилище. Об этом сегодня сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Большую Ялту снабжают питьевой водой два водохранилища – Загорское и Счастливенское. Как показала практика, в условиях затянувшейся засухи их недостаточно.

«Принято решение о строительстве дополнительного водохранилища у села Верхоречье, которое будет располагаться ниже Загорского водохранилища и обеспечит накопление дополнительных 7 млн кубометров воды для Южного берега Крыма, – рассказал Аксенов. –

В ближайшее время будут сделаны технические расчеты и прогнозы, определены средства для необходимых работ, обозначены границы охранной зоны. При этом жителям Верхоречья не будет нанесен какой-либо ущерб из-за строительства нового объекта».



Глава Крыма также поручил Госкомитету по водному хозяйству и мелиорации РК проработать возможность берегоукрепления русла реки Марты в селе Верхоречье на протяжении более 1 км.



Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»