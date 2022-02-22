В ближайшие дни в Крыму будет неспокойно

В ближайшие дни в Крыму будет неспокойно: объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением фронтальных разделов 23, 24, 25 февраля в Крыму ожидаются дожди. Днем 23 февраля и ночью 24 февраля местами возможны очень сильные осадки.

24 и 25 февраля прогнозируется усиление северо-восточного ветра до 15 – 20 метров в секунду, 25 февраля – порывы до 25 метров в секунду.

Симферополь, Лиана Макоба

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