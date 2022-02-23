В Севастополе «обвалилась» выявляемость ковида: если в в предыдущие два дня фиксировалось более 1 тысячи вновь заболевших в сутки, то вчера – всего 543.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соседнем Крыму, наоборот, заболеваемость подросла: с 1 тысячи 124 в понедельник до 1 тысячи 214 во вторник.

А вот смертность демонстрирует обратную тенденцию: в РК показатель снизился с 7 до 6 летальных исходов в сутки, а в Севастополе вырос до 8 – это самый высокий уровень с начала 2022 года.

Симферополь, Лиана Макоба

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