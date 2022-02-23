Депутаты Верховной рады постановили провести летнее заседание в Донецке

Комитет по бюджету украинского парламента включил в график работы проведение одного из летних заседаний в «освобождённом» Донецке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский депутат от партии Петра Порошенко «Евросолидарность» Алексей Гончаренко.

По его словам, члены комитета уверены, что к лету Украина «восстановит контроль» над территориями ДНР и ЛНР.

«Бюджетный комитет Верховной Рады только что принял решение провести одно из выездных заседаний летом в освобожденном Донецке. Это внесено в календарный план работы бюджетного комитета», – сообщил Гончаренко.

Отметим, что это не первое подобное заявление, звучащее из стен украинского парламента. Ранее принимались решения о проведении выездных заседаний Верховной рады в Симферополе и Севастополе.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, признавая ДНР и ЛНР, признала и конституции республик, в которых суверенитет ЛДНР распространяется на всю территорию Луганской и Донецкой областей.

Симферополь, Валентин Карамазов

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