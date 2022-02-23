Следком РФ установил имена 85 украинских силовиков, причастных к преступлениям против жителей Донбасса

Следственный комитет Российской Федерации выявил 85 лиц из числа военнослужащих украинской армии и сотрудников спецслужб, совершивших преступления в отношении гражданских лиц в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сообщение об этом распространено на официальном сайте СК РФ.

«Российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны. На основе задокументированных фактов возбуждено и расследуется более 400 уголовных дел о событиях на территории Донбасса.

В ходе следствия уже установлены конкретные лица – те, кто отдают преступные приказы, и те, кто их исполняет. В настоящее время следствием установлена причастность к совершению этих преступлений 85 лиц из числа военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины», – говорится в заявлении ведомства.

Симферополь, Валентин Карамазов

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