Британский министр обороны обещает повторить Крымскую войну и снова «пнуть» русского царя

Великобритания готова нанести удар по российским интересам «в любой точке мира» в случае необходимости. В том числе, военным путём.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в ходе визита на базу Королевского шотландского гвардейского полка.

Выступая перед военнослужащими, британский министр самоуверенно заявил, что Россию ждёт поражение, как в Крымской войне 1853-1856 годов.

«Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда может повторить это», – приводит слова Уоллеса The Guardian.

Симферополь, Иван Капустин

© 2022, РИА «Новый День»