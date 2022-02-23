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Среда, 23 февраля 2022, 18:20 мск

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Украина вышла из соглашения СНГ об увековечении героев Великой Отечественной войны

Фото: администрация Зеленского

Кабинет министров Украины принял законопроект и выпустил постановление о выходе страны из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующее решение опубликовано на сайте украинского правительства.

Напомним, Соглашение было подписано странами СНГ в 2011 году столице Таджикистана Душанбе.

Документом предусматривалось, что страны-участницы Соглашения «осуществляют мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и воинских памятников».

Отметим, что на Украине давно осуществляется уничтожение памятников Великой отечественной войны. Теперь вандалы могут не бояться официального преследования за свои деяния. Впрочем, никто их не привлекал к ответственности и раньше.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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