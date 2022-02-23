В Крыму завершили работу над первым иском к Украине

В Крыму завершили работу над первым иском к Украине по водной блокаде. Об этом заявил глава Комитета по законодательству Госсовета РК, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

«Подготовка иска к Украине по водной блокаде завершена, – цитирует Трофимова РИА «Новости». – Этот фундаментальный документ состоит из 18 страниц 11-м шрифтом. В иске мы требуем признать действия Украины незаконными и возместить нанесенные убытки. В марте, думаю, иск будет направлен в Арбитражный суд Крыма. Основной истец – Совет министров Республики Крым».

Ответчиками должны стать украинские министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, государственное агентство водных ресурсов и управление Северо-Крымского канала.

Как уже сообщал «Новый День», предварительно ущерб оценивался в 1,5 трлн рублей, одна иск подготовлен на 150 млрд.

Крым намерен так же подготовить иски на возмещение ущерба полуострову из-за энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокад.

Симферополь, Лиана Макоба

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