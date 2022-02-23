В Крыму закрыли доступ к одной из самых популярных природных достопримечательностей

В Крыму закрыли доступ к одной из самых популярных природных достопримечательностей – водопаду Учан-Су.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на эколого-просветительском маршруте «Учан-Су» произошел обвал. В связи с этим в ФГБУ «Заповедный Крым» приняли решение закрыть маршрут до 25 февраля. За 2 дня собираются ликвидируют последствия обвала и очистить скальный участок от нависающих камней.

Симферополь, Лиана Макоба

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