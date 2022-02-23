Украинские нацбаты прорвали оборону ЛНР – завязался крупный бой

В районе села Николаевка (ЛНР) подразделения националистических батальонов вооружённых сил Украины после массированной артподготовки с нескольких направлений пошли на штурм позиций Народной милиции ЛНР вблизи российской границы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире «Россия 24» сообщил военкор Евгений Поддубный.

Бой идёт с применением стрелкового оружия, танков и артиллерии.

Информацию Поддубного подтверждают донецкие телеграм-каналы.

«В районе Николаевки идёт серьёзный бой. Украинские силы атаковали позиции Народной милиции и попытались перейти в наступление», – сообщил у себя в телеграме военкор Юрий Котенок.

«Прорыв под Николаевкой! Ополчение подтягивает резервы. Бой идёт страшный. В стороне Николаевки работают ДРГ и общевойсковые штурмовые группы ВСУ под прикрытием артиллерии разных калибров и танков», – пишет телеграм-канал Луганск Сегодня.

Симферополь, Валентин Карамазов

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