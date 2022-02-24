Полеты гражданской авиации над Украиной и югом России ограничены

Полеты гражданской авиации над Украиной ограничены в связи с возможными угрозами. Это следует из оперативной информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационная информации (NOTAM), опубликованной на портале Федерального авиационного управления США (ФАУ).

Ранее стало известно, что временно закрыты аэропорты Харькова и Днепра.

Из NOTAM, опубликованного ФАУ также следует, что ограничены гражданские авиаперелеты и в воздушном пространстве России – в ряде зон на юге страны, граничащих с Украиной .

«В уведомлении, датированном 22 февраля 2022 года, перечислены 19 зон с указанием эшелонов (высот), а также утверждается, что «в целях обеспечения безопасности для гражданской авиации» обслуживание полетов диспетчерами в данных сегментах приостановлено, – пишет ТАСС. – Из извещения также следует, что оно действует до конца дня 18 мая 2022 года по времени Восточного побережья США».

Официальные органы России ситуацию пока не комментируют.

Киев, Платон Ефимчук

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