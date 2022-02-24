В южных аэропортах России отменяют рейсы

В аэропорту Платов Ростова-на-Дону сегодня утром отменили почти все рейсы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно он-лайн табло, к вылету готовятся только самолет в Ош и один – в Москву (этот борт должен был вылететь еще в 5:10, но посадка закончилась только сейчас). Рейсы с 7:35 до 10: 30 в Москву, Саратов, Нижний Новгород, Махачкалу отменены, под вопросом вылет в Санкт-Петербург.

В аэропорту Белгорода отмен рейс в Санкт-Петербург – это первый вылет, который должен был состояться сегодня.

В Воронеже тоже отменен первый вылет – в Краснодар (не прибыл самолет). Кроме того, «Аэрофлот» и «Россия» отменили один рейс в Москву.

Аэропорот Симферополя работает в обычно режиме, только «Аэрофлот» отменил два рейса в Москву.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что воздушное пространство вблизи южных границ России закрыто для гражданских судов. Официально эту информацию пока никто не подтвердил.

Ростов-на-Дону, Игорь Юров

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