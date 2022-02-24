Зеленский перевел Украину на военное положение

На всей территории Украины введено военное положение. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Свое решение он объяснил событиями в Донбассе.

«Я уже обсудил ситуацию с президентом США Байденом. Он пообещал нам международную поддержку», – сообщил Зеленский и добавил: «Мы всех победим».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинцев призывают по возможности не выходить из дома и при этом не поддаваться панике.

Киев, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»