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Четверг, 24 февраля 2022, 09:33 мск

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Зеленский перевел Украину на военное положение

На всей территории Украины введено военное положение. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Свое решение он объяснил событиями в Донбассе.

«Я уже обсудил ситуацию с президентом США Байденом. Он пообещал нам международную поддержку», – сообщил Зеленский и добавил: «Мы всех победим».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинцев призывают по возможности не выходить из дома и при этом не поддаваться панике.

Киев, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»

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