«Все под контролем»: Аксенов обратился к жителям Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к жителям республики.

«Уважаемые крымчане!

Наш президент принял решение о проведении специальной военной операции на территории Украины. Полностью поддерживаю это решение. В Республике Крым все органы власти и все службы находятся на рабочих местах, крымчанам ничего не угрожает. Ситуация под полным контролем наших силовых структур.

Принято решение ограничить работу школ и детских садов на приграничных территориях. Это Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и район, Армянск, Черноморский, Ленинский, Раздольненский районы. МЧС дано поручение организовать пункты приема беженцев», – заявил Аксенов.

Между тем, как передает корреспондент РИА «Новый День», автобусы начали вывозить людей из Армянска.

Симферополь, Олег Яковенко

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