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Четверг, 24 февраля 2022, 13:24 мск

Новости Крым

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В Крыму введен режим повышенной готовности

В Крыму введен режим повышенной готовности в связи с событиями в Донбассе. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Это необходимо для возможности упрощенного решения возникающих задач, – пояснил глава РК. – Эвакуация из приграничных населенных пунктов республики не проводится. Тем не менее приняты меры для помощи тем, кто захочет выехать из этих населенных пунктов в центр Крыма.

Жизни и здоровью крымчан ничего не угрожает. Если бы такая угроза была, соответствующие решения были бы приняты немедленно. Наши силовые структуры эффективно выполняют поставленные задачи».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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