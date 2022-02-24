Два российских гражданских грузовых судна попали под обстрел в Азовском море

Два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Азовском море. Об этом сообщили в ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно официальным данным, обстрелы велись из Мариуполя: в 11 утра раекты были выпущены по нефтегрузу SGV-FLOT и грузовому судну SERAPHIM SAROVSKIY.
На борту SGV-FLOT вспыхнул пожар, один из членов экипажа получил тяжелое ранение.
В данный момент огонь потушен, оба корабля продолжают движение. Раненый будет эвакуирован пограничным катером.
Краснодар, Игорь Юров
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