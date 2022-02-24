Россия остановила судоходство в Азовском море – об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запрет на передвижение был введен с 4 утра сегодняшнего дня на основании предупреждения Минобороны РФ.

Судоходство в Керченском проливе не запрещено, но большинству судов пока нет необходимости проходить через пролив, так как Азовское море закрыто. Однако ходить от берега к берегу в проливе не возбраняется.

В министерстве транспорта Крыма сообщают, что вся инфраструктура в Керченском проливе работает в обычном режиме.

Ростов-на-Дону, Игорь Юров

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