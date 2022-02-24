Туристов из Крыма будут вывозить поездами

Аэропорт Симферополя закрыт до 2 марта.
Как сообщили РИА «Новый День» в аэропорту, всю информацию о статусах рейсов, обмене или возврате билетов нужно запрашивать в авиакомпаниях.
Тем, кому необходимо вернуться на материк в ближайшие дни, предложено обращаться на горячую линию министерства курортов и туризма РК.
В связи с закрытием аэропорта Симферополя, увеличивается вместимость поездов, следующих из Крыма в Москву и Санкт-Петербург – к ним будут цепляться дополнительные вагоны.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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