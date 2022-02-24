В Киевской области сбит украинский военно-транспортный самолёт

В Киевской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате погибли пять человек из 14, находившихся на борту.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Самолёт был сбит между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района. По одним данным – истребителем, по другим – неизвестными людьми с земли.

На место прибыли спасатели, которым удалось погасить пламя. Напомним, сейчас в районе Киева проходит один из этапов специальной операции вооружённых сил РФ по принуждению Украины к миру в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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