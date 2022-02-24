Украина впервые за 30 лет очистилась от американских дипломатов

На Украине не осталось ни одного постоянно работающего американского дипломата и технического сотрудника.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на собственный источник в Белом доме сообщает телеканал CNN.

Выяснилось, что никто из ранее эвакуированных в США работников дипмиссии не захотел возвращаться обратно. А та часть, что базируется сейчас во Львове, работает по графику «днём во Львове – ночью в Варшаве».

Как известно, дипломаты РФ также покинули Украину в целях безопасности.

Напомним, сейчас в районе Киева проходит один из этапов специальной операции вооружённых сил РФ по принуждению Украины к миру в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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