Депутаты Верховной рады потребовали незамедлительно начать переговоры с Россией

Близкие к Ринату Ахметову депутаты Верховной рады во главе с Вадимом Новинским написали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой начать незамедлительные переговоры с Россией.

«В этой бойне не будет победителей. Миллионы наших сограждан стремятся к миру и к мирной, спокойной жизни. И поэтому мы настаиваем на использовании всех возможностей для организации комплекса мер по защите человеческих жизней и деэскалации ситуации, – цитирует обращение депутатов «Страна.ua». – Учитывая новые угрозы, действовать нужно немедленно. Не откладывая.

Владимир Александрович!

Обращаемся к Вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора. Сегодня очевидны неравные условия, отсутствие реальной помощи извне, комплекс ошибок, которые привели к настоящему положению дел. Речь идёт о благоразумии, о сохранении человеческих жизней и о возможности сохранения самой государственности Украины».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вместе с Новинским обращение подписали депутаты Виктория Гриб, Муса Магомедов, Дмитрий Шпенов, Андрей Аксенов и другие.

Киев, Платон Ефимчук

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