В Киеве ввели комендантский час

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявил о введении в столице Украины комендантского часа.

«На сегодняшний момент введен комендантский час, и вы должны знать, что в ночное время перемещение по городу ограничено»,– заявил он.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммендаский час вводится с 22:00 до 7:00.

Киев, Платон Ефимчук

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