«Не пытайтесь покинуть страну»: Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на процесс отведено 90 дней.

Согласно указу, мобилизация будет проводиться на территории Киева, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей.

Военнообязанные будут призваны в Вооруженные силы Украины, Нацгвардию, Службу безопасности, Госпогранслужбу и другие военные формирования страны.



Призыв и привлечение транспорта будут осуществляться в объемах, определенных мобилизационными планами.



Мужчинам в возрасте 18 – 60 лет запрещено покидать территорию страны.

«Просьба не создавать панику и не пробовать самовольно пересекать границу!» – заявил начальник Львовской таможни Даниил Меньшиков.

Киев, Платон Ефимчук

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