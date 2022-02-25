В Крыму опять «минируют» школы

Несколько учебных заведений Симферополя получили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, сообщения о минировании пришли на электронную почту школ №3, №9 и №14. Ученики и сотрудники эвакуированы, в зданиях работают сотрудники оперативных служб.

Занятия в этих школах на сегодня отменили.

Напомним, вчера волна фейковых минирований прокатилась по административным зданиям Крыма, в частности, по судам.

Симферополь, Лиана Макоба

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