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Пятница, 25 февраля 2022, 09:55 мск

Новости Крым

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В Крыму под обстрел попали два десятка домов

Более 20 домов в Джанкойском районе повреждены в результате разрывов снарядов. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», под обстрел попало село Рюмшино. По словам Аксенова, взрывы раздались в 5:22 24 февраля. Пострадали 22 дома – выбиты стекла, повреждена кровля. Погибших и раненых нет.

Глава Крыма добавил: «Сейчас не берусь сказать, сколько воронок там было – от пяти до, может, десяти».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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