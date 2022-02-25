В Крыму под обстрел попали два десятка домов

Более 20 домов в Джанкойском районе повреждены в результате разрывов снарядов. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», под обстрел попало село Рюмшино. По словам Аксенова, взрывы раздались в 5:22 24 февраля. Пострадали 22 дома – выбиты стекла, повреждена кровля. Погибших и раненых нет.
Глава Крыма добавил: «Сейчас не берусь сказать, сколько воронок там было – от пяти до, может, десяти».
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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