В школах Симферополя отменили занятия

Во всех школах Симферополя отменили занятия.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», это связано с новой волной сообщений о минировании учебных заведений. Поскольку невозможно сразу проверить все здания образовательных учреждений, школьников распустили по домам.
Напомним, со вчерашнего дня, в связщи с боевыми действиями на Украине, приостановлен учебный процесс в учебных заведениях северной части Крыма и Керчи.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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