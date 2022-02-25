Во всех школах Крыма отменены занятия

Во всех школах Крыма отменили занятия.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение министерство образования РК приняло в связи с массовыми заявлениями о якобы заложенных в образовательных учреждениях взрывных устройствах.
Подобные сообщения поступили в школы Алушты, Бахчисарая, Евпатории, Красноперекопска, Симферополя, Ялты и других муниципалитетов.
Ни в одной из уже проверенных школ взрывных устройств не нашли.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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