Во всех школах Крыма отменены занятия

Во всех школах Крыма отменили занятия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение министерство образования РК приняло в связи с массовыми заявлениями о якобы заложенных в образовательных учреждениях взрывных устройствах.

Подобные сообщения поступили в школы Алушты, Бахчисарая, Евпатории, Красноперекопска, Симферополя, Ялты и других муниципалитетов.

Ни в одной из уже проверенных школ взрывных устройств не нашли.

Симферополь, Лиана Макоба

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