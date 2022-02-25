Органы власти Крыма подверглись массированным DDoS-атакам

ИТ-ресурсы органов власти Крыма и Севастополя подверглись массированным DDoS-атакам.

Как сообщили РИА «Новый День» в АО «Крымтехнологии», атаки начались вчера вечером и продолжаются до сих пор. Например, с утра с перебоями работает официальный сайт правительства Севастополя.

По словам специалистов, атаки ведутся по большей части из Северной и Южной Америк, а также Юго-Восточной Азии и направлены на вывод из строя веб-ресурсов.

Симферополь, Лиана Макоба

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