Транспортные компании приостановили работу с южными регионами России

В Крыму возникли проблемы с доставкой грузов с материка. Об этом сообщил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ряд транспортных компаний приостановили работу с регионами, граничащими с Украиной.

«Наши прогнозы по ограничениям в доставке грузов в отношении некоторых крупных российских перевозчиков подтверждаются. Информация предоставлена коллегами #ЛогистикаБезГраниц», – написал Цуркин в соцсетях.

В подтверждение своих слов он опубликовал обращение крупнейшего перевозчика – компании «Iteco-Россия»: «В связи с напряженной обстановкой на территории России, приближенной к границе Украины, с 25 февраля 2022 года и до стабилизации ситуации временно приостанавливаются доставки по направлениям: Таганрог, Белгород, Крым, Ростовская область (кроме Аксай, Шахты, Батайск, Ростов-на-Дону). О возобновлении доставок сообщим дополнительно».

Симферополь, Лиана Макоба

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