С Северо-Крымским каналом оказалось все не так просто

С Северо-Крымским каналом оказалось все не так просто – подавать в него воду пока нельзя.

Как уже сообщал «Новый День», вчера вечером Минобороны РФ сообщило, что в Северо-Крымский канал снова подана вода. Однако выяснилось, что использовать канал пока не получится.

«Осмотрел состояние русла Северо-Крымского канала на протяжении от границы Крыма до водозаборных сооружений в районе Каланчака, бетонную дамбу, сооруженную в 2014 году для перекрытия воды в Крым, – рассказал Аксенов. – Есть проблемы, решение которых займет определенное время. Часть русла канала на территории Украины заросла лесом. Работы по расчистке займут около двух недель. Что касается преграды, сооруженной националистами, то ее ликвидирует министерство обороны. Кроме того, военные оценят состояние гидротехнических сооружений от Каланчака и далее вглубь территории Украины.

Также необходимы технические решения для восстановления заслонок, подорванных националистами. Без этого невозможно подать воду в Крым без ущерба для жителей Херсонской области.

Проблем с бытовым водоснабжением у нас нет, крымчане долго терпели последствия водной блокады, так что две недели нам погоду не сделают. К понедельнику будет сформирована дорожная карта, будет доложено президенту.

Главное – есть понимание, что Крым будет с водой и это не создаст никаких проблем жителям Херсонской области».

Симферополь, Лиана Макоба

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