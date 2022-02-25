В Крыму смягчают ковидные ограничения

В Крыму смягчают ковидные меры. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительстве республики пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация улучшается, а потому с 28 февраля будет снят ряд ограничений.

В частности, отменяется система QR-кодов для посещения торговых центров, а также режим самоизоляции для граждан 60+ и пациентов с хроническими заболеваниями, отзываются рекомендации по организации удаленной работы.

С 11 марта возобновляются плановая амбулаторная медицинская помощь, диспансеризация и проведение профосмотров.

«Дано поручение внести соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности», – сообщил Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

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