В Севастополе смягчают ковидные запреты

Власти Севастополя заявили о стабилизации эпидемической ситуации. В связи с этим в указ губернатора о режиме повышенной готовности внесены изменения, корректирующие ограничения.
Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, предоставление госуслуг снова будет осуществляться в помещениях, в привычном режиме возобновляется работа отделений МФЦ.
Смягчаются ограничения на проведение совещаний и собраний.
На конференциях и семинарах теперь могут присутствовать не более 50 человек. Также 50 человек допускается для участия в совещаниях, заседаниях и иных подобных мероприятиях в органах государственной власти.
Севастополь, Лиана Макоба
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