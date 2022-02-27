Часть школ Крыма досрочно уходит на каникулы – речь идет об учебных заведения северных районов полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 28 февраля по 6 марта объявлены каникулы в школах Джанкоя и Джанкойского района, Армянска, Красноперекопска и Красноперекопского района.

Ранее в этих территориях отменяли занятия в связи с событиями на Украине.

Симферополь, Лиана Макоба

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