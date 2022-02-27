Крымские отели и санатории вводят льготы для туристов

Крымские отели и санатории предлагают туристам продлить проживание по льготным ценам.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве курортов и туризма Крыма, ряд мест размещения предлагает гостям продлить проживание за половину прежней цены или по себестоимости.

Кроме того, часть отелей не стала взимать штрафы за отменую бронирования при условии, что туристы перенесут бронь на весну. И при этом обещают не повышать стоимость номера. Некоторые даже готовы бесплатно привозить своих гостей из Краснодара и отвозить их обратно.

Симферополь, Лиана Макоба

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