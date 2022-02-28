российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 февраля 2022, 11:44 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В ДНР приостановлена всеобщая мобилизация

В Донецкой народной республике приостановлена всеобщая мобилизация. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мобилизация была объявлена в республике 18 февраля: в военкомат должны были явиться все мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, пребывающие в запасе. Теперь процесс приостановлен.

«Уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания», – пояснил Пушилин.

Вместе с тем, по словам главы ДНР, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается тяжелой. Число эвакуированных в Россию превысило 127 тысяч человек.

Донецк, Артем Роменко

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Донбасс, Юг России, Конфликт на Украине, Общество, Россия,