В ДНР приостановлена всеобщая мобилизация

В Донецкой народной республике приостановлена всеобщая мобилизация. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мобилизация была объявлена в республике 18 февраля: в военкомат должны были явиться все мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, пребывающие в запасе. Теперь процесс приостановлен.

«Уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания», – пояснил Пушилин.

Вместе с тем, по словам главы ДНР, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается тяжелой. Число эвакуированных в Россию превысило 127 тысяч человек.

Донецк, Артем Роменко

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